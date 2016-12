Ensimmäinen ehdokas asettui ehdolle Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtajaksi

Metsähallituksen Laatumaan johtaja Tuomas Hallenberg on asettunut ehdolle Suomen Metsästäjäliiton puheenjohtajaksi. Aiemmin 45-vuotias Hallenberg on työskennellyt muun muassa metsäyhtiö UPM:ssä sekä kansainvälisissä tehtävissä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:ssa sekä UPM:n metsäosastolla. Työuransa kautta hänellä on hyvät suhteet metsäyhtiöihin sekä maa- ja metsätalousministeriöön.

Hallenberg on aktiivinen metsästäjä ja kanakoiraharrastaja. Hän on jäsenenä kuudessa suomalaisessa ja yhdessä virolaisessa metsästysseurassa. Hänellä on mittava kokemus järjestötoiminnasta ja hallitustyöskentelystä.

Hallenbergin perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi lasta. Hän puhuu suomen lisäksi englantia, ranskaa ja ruotsia.

Metsästäjäliiton uusi puheenjohtaja ja hallitus valitaan Pohjanmaalla 30.12. pidettävässä ylimääräisessä liittokokouksessa.