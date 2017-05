Ensimmäinen norppa nähty livekameran kuvassaWWF

Ensimmäinen norppa nähtiin tiistaina kevään Norppalivessä. Norppa ei kuitenkaan vielä kiivennyt kivelle pötköttämään, vaan ainoastaan ui kameran ohi pariin otteeseen.

WWF selvittää, voisiko norppaa tunnistaa videolta. Se tuskin onnistuu, koska norppa pysyi koko ajan vedessä, eikä sen kylkikuvioita näin ollen näy selvästi. Saimaannorpat ovat viime päiviin asti köllötelleet jäillä, mutta pian ne nousevat rantakiville vaihtamaan karvansa, WWF arvioi.

Norppalive oli viime vuonna erittäin suosittu, ja myös tänä vuonna lähetys on kerännyt jo yli 300 000 katselukertaa, vaikka norppia ei olekaan näkynyt.

Viime keväänä Pullervo-norppa kavereineen keräsi kaikkiaan reilut kaksi miljoonaa katselukertaa.

Norppalive on noteerattu jo Yhdysvalloissa asti, kun New York Times ja The Washington Post tarttuivat aiheeseen.

Googlen mukaan Norppalive oli yksi eniten suomalaisia kiinnostaneita hakuja viime vuonna.

Saimaalla elää noin 360 norppaa. Se on maailman uhanalaisin hylje, eikä sitä tavata missään muualla. Se jäi eristyksiin Saimaalle noin 8 000 vuotta sitten, kun yhteys Itämereen jääkauden jälkeen katkesi.

Saimaannorpan ainoa vihollinen on ihminen. Saimaannorpan keskimääräinen elinikä on 20 vuotta.