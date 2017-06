EU saattaa julistaa pian supikoiran, piisamin ja jättipalsamin haitallisiksi vieraslajeiksi

Aivan lähiaikoina ratkeaa, pääsevätkö tai toisaalta joutuvatko muun muassa supikoira ja piisami EU:n kannalta haitallisten vieraslajien listalle. Tällä haavaa listalla on 37 kasvia ja eläintä, mutta sitä täydennetään vähitellen.

"Ensimmäisestä täydennyksestä päätetään viikon kuluessa. Uusia lajeja on nyt tarjolla 12. Suomea eniten koskevat ehdokaslajit ovat supikoira, piisami ja jättipalsami", kertoo erikoistutkija Lauri Urho Luonnonvarakeskuksesta.

EU:n asetus vieraslajeista on Urhon mukaan tiukka. Listassa mainittuja lajeja ei saa pitää hallussa, tuoda maahan, myydä tai päästää ympäristöön.

Asetusta hieman lievemmällä kansallisella vieraslajilailla puolestaan halutaan ensisijaisesti ehkäistä ennakolta haittoja Suomen alkuperäisille eläin- ja kasvilajeille rajoittamalla vieraslajien maahantuontia ja päästämistä luontoon.

EU:n haitallisten vieraslajien listalta Urho nostaa esille jättiputket, joista Suomessakin haluttaisiin päästä eroon. Suurin syy liittyy niiden aiheuttamiin terveyshaittoihin.

"Niissä on nestettä, joka saattaa iholle tippuessaan aiheuttaa auringonvalossa melko pahojakin palovammoja. Ensimmäisenä niistä olisi hyvä päästä eroon varsinkin paikoissa, joissa ne ovat ihmisten lähettyvillä, esimerkiksi koulujen ja lastentarhojen lähialueilta."

Jättiputkien hävittämisessä täytyy ihoa suojella hyvällä vaatetuksella ja hanskoilla. Jättiputket ovat levinneet laajalle, joten niiden torjumisessa riittää haasteita.

"Niistä on tuhansia havaintoja eri puolilta maata aina Pohjois-Suomeen asti", Urho sanoo.

EU:n listalla on myös Suomessa sadoissa vesistöissä asustava täplärapu. Se tuotiin meille alun perin siksi, että se kestää rapuruttoa suomalaista jokirapua paremmin. Toisaalta täplärapu myös kantaa ruttoa hyvin ja on vienyt sitä mukanaan vesistöihin, joissa on jokirapua. Usein tämän seurauksena kotimainen kanta onkin tuhoutunut.

Täplärapua saa pyytää ja syödä, mutta sen istuttaminen vesistöihin on kielletty.