Evira: Tuotanto- ja kotieläinten maahantuontia koskevat samat vaatimukset

Laittomat eläinsiirrot vaarantavat Suomen hyvän eläintautitilanteen ja voivat uhata myös ihmisten terveyttä, muistuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira).

Laki ja säädökset ovat kaikille eläinten tuojille samat riippumatta eläimen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi siipikarjaa, sikoja ja lampaita Suomeen tuova henkilö kohtaa samat vaatimukset riippumatta siitä, päätyykö eläin harrastajalle vai tuotantoeläimeksi.

Mikäli laittomasti Suomeen kuljetetun eläimen mukana leviää tauti, niin tuoja voidaan asettaa korvausvastuuseen. Eläintautiepidemiassa taudin hävittämisestä ja tuotantomenetyksistä johtuvat kustannukset voivat olla suuria.

Siipikarjan salakuljetus vaarantaa ammattimaisen siipikarjatalouden.

"Newcastlen tauti on yksi vakavimmista siipikarjalla esiintyvistä tarttuvista taudeista ja voisi pahimmillaan vaarantaa laajalti suomalaisen siipikarjatuotannon", Eviran ylitarkastaja Seppo Kuosmanen sanoo tiedotteessa.

Eviran mukaan kaikkia siipikarjarotuja ei ole tuota lainsäädännön mukaisesti Suomeen. Kanojen pitäminen harrastuksena on yleistynyt, jolloin eri siipikarjarotujen määrä on kasvanut.

Eläimelle pitää myöntää lähtömaassa terveystodistus ennen siirtoa. Lisäksi eläinten terveystilanne lähtöalueella on varmistettava.

Terveystodistus on tärkeä, jos siirron jälkeen lähtöalueella puhkeaa eläintauti. Terveystodistuksen avulla voidaan selvittää, mistä eläimet on tuotu.

Eviran Kuosmanen huomauttaa, että eläimiä kaupataan entistä enemmän verkossa.

"Tällöin on varmistettava, että lähtömaan viranomaiset tarkastavat eläimet ennen niiden siirtoa ja myöntävät niille vaadittavan terveystodistuksen. Vastaanottajan velvollisuus on tarkastaa, että eläimellä on vaadittava terveystodistus ja eläimet ovat Suomeen saapuessa terveitä", Kuosmanen sanoo tiedotteessa.

Monet eläintaudit tarttuvat, jos eläimet ovat tekemisissä keskenään. Taudit voivat tarttua myös välillisesti esimerkiksi kuljetusajoneuvojen, työvälineiden ja rehujen ja elintarvikkeiden välityksellä. Tämä lisää riskiä harrastustarkoituksiin tuotujen eläinten mukana tulleiden eläintautitartuntojen leviämisestä myös tuotantotiloihin.