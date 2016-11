Eviran ja Tullin tehovalvonta: Virosta tulleilta metsästäjiltä ei löytynyt villisianlihaa

Metsästysmatkailijoiden tehovalvonnasta saatiin Helsingin Länsisatamassa hyvät kokemukset. Baltiassa käyvät metsästysseurueet ovat tietoisia afrikkalaisen sikaruton (ASF) uhasta.

Tulli ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tarkastivat Virosta saapuvia metsästysseurueita laittoman villisianlihan maahantuonnin estämiseksi ja ASF:n torjumiseksi lokakuun viimeisellä ja marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Kaikki tarkastetut metsästysseurueet olivat tietoisia afrikkalaisesta sikarutosta, eikä yhdeltäkään löytynyt laitonta villisianlihaa.

Osa metsästäjistä kertoi jättäneensä ampumansa villisiat paikallisille, osa taas kertoi luopuneensa villisian metsästyksestä Baltiassa ASF:n vuoksi.

Tehostetun valvonnan aikana Länsisatamaan saapui yhdeksän matkustaja-autolauttaa, joissa oli yhteensä vajaat parituhatta henkilö- ja pakettiautoa. Tulli pysäytti ja puhutti maahan saapuneista autoista runsaat 10 prosenttia. Maahantulijoita puhutettiin metsästysmatkailun ja maahantuotavan sianlihan varalta.

Tehovalvonnan yhteydessä takavarikoitiin yksi erä sianlihaa, joka toimitettiin Ekokemille hävitettäväksi.

”Aloite metsästysmatkailijoiden tehovalvontaan tuli metsästäjiltä itseltään. Kokemuksena viranomaisyhteistyönä tehty valvonta oli hyvä, ja se vastaanotettiin varsin myönteisesti”, kertoo ylitarkastaja Miia Kauremaa Evirasta.

ASF on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt vaarallisesti Suomen lähialueilla Baltiassa ja Puolassa. Tautia on todettu laajalti myös Venäjällä.

Suomeen levitessään ASF aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle kansainvälisen kaupan pysähtymisen, eläinten hävittämisen sekä tilojen saneerauksen vuoksi.

Tautiin ei ole hoitoa eikä rokotetta, se ei tartu ihmiseen.

Tehovalvonnassa havaittiin puutteita kaikkien matkustajaryhmien lemmikkien rokotuksissa ja asiakirjoissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärit tarkastivat Länsisatamassa 54 koiraa, joista puutteita oli 14 koiralla.

Maahantuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, passi, voimassa oleva raivotautirokotus ja ekinokokkilääkitys. Suomessa ei esiinny rabiesta eikä myyräekinokokkia, mutta huolena on, että nämä taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

Metsästysmatkailijoita valvotaan tehostetusti satamassa – syynä ASF