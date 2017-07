Haukimafia laskee kaloja luvatta järviin Norjassa

Hallintoviranomaiset Norjan Nord-Trøndelagin alueella epäilevät, että lukuisiin järviin Norjassa on laskettu laittomasti haukia. Asiasta kertoi Suomessa Helsingin Sanomat.

Alueen hallintoviranomainen Anton Rikstad epäilee, että asialla on ryhmä, joka haluaa kalastaa suuria haukia. Ryhmää kutsutaan Norjassa haukimafiaksi.

”Tällaisen pakkomielteen johdosta nimitän heitä haukimafiaksi. En tiedä missä tai keitä he ovat, mutta jotain epäilyttävää tässä on”, Rikstad kertoi Norjan yleisradiolle.

Raporttien mukaan petokaloja on päästetty laittomasti järviin useissa paikoissa Norjassa.

”Viimeisen muutaman vuoden aikana on ollut tapahtumia, joissa on laittomasti päästetty vieraita lajeja ympäristöön. Tähän sisältyy kaloja, kasveja ja eläimiä. Tällainen toiminta on lainvastaista ja pidämme sitä ympäristörikoksena”, Rikstad sanoi.

Norjassa haukia on levitetty satoja vuosia ruuan, urheilun ja jopa naapureille koston merkeissä.