Heinäkuussa hukkuneita oli ennakkotietojen mukaan ennätyksellisen vähän

Suomessa hukkui heinäkuussa kymmenen ihmistä eli huomattavasti vähemmän kuin yleensä heinäkuussa, kertovat Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) keräämät ennakkotiedot.

Hukkuneet olivat kahta lukuun ottamatta miehiä ja pääosin iäkkäitä.

Liiton mukaan hukkuneiden määrään ovat tämän vuoden heinäkuussa ilmeisestikin vaikuttaneet viileä sää ja tavanomaista kylmemmät vedet.

"Toisaalta viime viikkoina on lähes päivittäin uutisoitu vesiliikenteen onnettomuuksista, joissa on ollut mukana useitakin ihmisiä kerralla, ja osa on saatu pelastettua viime hetkillä. Onneakin on siis ollut mukana", sanoo SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinonen.

Viime vuoden heinäkuussa hukkui ennakkotietojen mukaan 17 ihmistä.

