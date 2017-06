Helle ja kovat tuulet voivat sytyttää Portugalissa taas uusia paloja

Portugalissa riehuvat maastopalot uhkaavat karata hallinnasta helteen takia, viranomaiset kertovat BBC:n mukaan. Lämpötilojen odotetaan tänään nousevan viikon ennätyslukemiin eli noin 38 asteeseen.

Koska sää on myös tuulinen, maastopalot uhkaavat syttyä uudelleen, kun ne on saatu juuri sammumaan. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia paloista on saatu sammutettua.

Portugalissa on kuollut ainakin 64 ihmistä lauantain jälkeen maastopaloissa. Suurin osa on kuollut autoihin paetessaan paloja.

Tällä hetkellä paloja on sammuttamassa yhteensä yli 1 000 palomiestä. Maahan on julistettu palojen takia hätätila.