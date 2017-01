Herlin osti suositun saaren 2,3 miljoonalla ja avaa sen yleisölle

Liikemies Ilkka Herlin on ostanut yhdessä vaimonsa Saara Kankaanrinnan kanssa suositun Gullkronan saaren kertoo Yle.

Saaren pinta-ala on 72 hehtaaria ja se sijaitsee Saaristomerellä Nauvon eteläpuolella.

Saaressa on suojaisa vierasvenesatamaa, joka on ollut veneilijöiden suosiossa, mutta se on ollut suljettuna vuodesta 2008.

Herlin aikoo avata sataman uudestaan yleisölle. Ylen mukaan satama voi aueta aikaisintaan vuonna 2018.

Herlin tunnetaan Itämeren ystävänä ja suojelijana. Hän on muun muassa Baltic Sea Action Groupin hallituksen puheenjohtaja ja perustajajäsen.