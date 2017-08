Hilloja heiteltiin maahan Ranualla – "Oli siinä melkoiset läjät"

Ranualainen Arto Haarahiltunen kohtasi maanantaina aamulla Ranuan eläinpuiston läheisyydessä olevalla tiellä erikoisen näyn.

Maahan oli Haarahiltusen mukaan heitetty useita kymmeniä litroja raakoja hilloja. Hän arvioi, että hilloja oli maassa marjaa ehkä noin 60 litraa.

"Oli siinä melkoiset läjät", hän kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Haarahiltusen mukaan hillat olivat päätyneet tielle luultavasti siksi, etteivät marjanostajat olleet ostaneet niitä. Hilloja oli hänen arvionsa mukaan yritetty kypsyttää.

Tapahtumapaikan läheisyydessä oli saman päivän aikana ollut Ukrainan rekisterikilvillä varustettu auto. Haarahiltunen sanoo myös nähneensä tapahtumapaikalla neljä tai viisi poimijaa.

"Ajelin siitä ohi ja katsoin, että mitä ne oikein hommailevat siellä. Jotain sankkoja ne siellä heiluttelivat. Kun tulin myöhemmin takaisin he olivat jo lähteneet", hän kertoo.

Haarahiltunen ei hyväksy hillojen tielle viskelyä.

"Eihän tuommoisessa hommassa ole mitään järkeä, että raakana poimitaan. Ja sitten ei mene kaupaksi, eikä kukaan niitä voi syödäkään", mies toteaa.

Ranualaismies arvioi, että ulkomaisten poimijoiden toiminnan taustalla on se, että he tekevät kaikkensa, jotta he saisivat poimittua hilla ennen muita.

Haarahiltusen mukaan hillankypsytyspaikkoja on ollut Ranualla aiemminkin. Esimerkiksi pari viikkoa sitten hän näki yhden paikan.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.