HS: Retkeilijöiden tietämättömyys on aiheuttanut vaarallisen ilmiön

Helsingin Sanomat uutisoi, että kansallispuistoissa luvattomasti sytytetyt nuotiot ovat aiheuttaneet tänä kesänä useampia vaaratilanteila.

”Esimerkiksi Nuuksio on kohde, jonne on helppo lähteä, vaikka ei olisi kokenut luontoihminen. Retkeilijöistä avotulen tekeminen on kivaa, mutta yhä useammin ihmiset eivät tutustu avotuleen liittyviin sääntöihin”, kertoo Metsähallituksen puistonjohtaja Henrik Jansson HS:lle.

Luvattomaan paikkaan sytytetyt tai huolimattomasti sammutetut nuotiot ovat aiheuttaneet vaaraa erityisesti Etelä-Suomen kansallispuistoissa ja historiakohteissa.

Retkeilijät saattavat luulla, että tulenteko kuuluu jokamiehenoikeuksiin, mutta suuressa osassa maata tulenteko on sallittu vain tulentekopaikoilla.

Vaaratilanteisiin syynä saattaakin olla syynä nykyretkeilijöiden tietämättömyys, arvioi puistonjohtaja Jansson.

”Jos palo lähtee leviämään, muut ihmiset ovat vaarassa. Tulipalon jälkisammutus kestää usein vuorokausia”, hän huomauttaa.

