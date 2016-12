Huhu poliisin toiminnasta velloo Lieksassa: Kiellettiinkö talipallot susien pihakäyntien välttämiseksi?

Susien pihakäynnit ovat lisääntyneet Lieksassa merkittävästi. Susista puhutaan kylillä ja huoltamoparlamenteissa.

Yksi runsaasti pihakäyntejä tehnyt susi ammuttiin marraskuun lopussa Lieksan Pankajärvellä poliisin määräyksestä. Se varasti rohkeimmillaan päiväsaikaan autotallista hevosenlihaa ja päästi ihmisen 20–30 metrin päähän.

Kun poliisi oli käynyt kylillä suden pihakäyntien jälkeen, liikkeelle lähti huhu, jonka mukaan poliisi olisi määrännyt lintujen talviruokintaan tarkoitetut talipallot poistettavaksi.

"Ei poliisi tällaisia ohjeita tai määräyksiä voi antaa. Tämä on tyypillinen esimerkki tarinasta, joka paisuu suusta suuhun edetessään", kertoo Itä-Suomen poliisilaitoksen Joensuun poliisiaseman ylikonstaapeli Matti Honkanen.

Honkanen kertoo, että kollega on kyllä käynyt tietyllä kylällä susien pihakäynneistä keskustelemassa ja talipalloistakin on puhuttu. "Esillä on myös ollut, onko niillä vaikutusta susien kulkemiseen."

Pankajärvellä ammuttu susi oli nuori uros, joka painoi vain 15 kiloa. Sunnuntaina Lieksassa jäi henkilöauton alle kantatiellä urossusi, joka painoi poliisin arvion mukaan 20 kiloa, kirjoittaa Pielisraitti.

Auton alle jäänyt susi oli juossut jo päivällä auton editse kantatien yli ja jälkien perusteella kiertänyt asuttuja piha-alueita.

