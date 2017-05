Hytymaljakas on etsintäkuulutettu – sientä kannattaa etsiä kalkkivaikutteisista kuusikoista

Sieniatlas-kansalaistiedehanke on etsintäkuuluttanut harvinaisen hytymaljakkaan. Sieni on helposti tunnistettavissa, sitä kannattaa etsiä kalkkivaikutteisista kuusikoista juuri tähän aikaan vuodesta.

Harvinaisesta sienestä toivotaan havaintoja, jotta sen levinneisyydestä saataisiin parempaa tietoa.

Jos löydät hytymaljakkaan, ota siitä valokuva kasvupaikalla ja liitä kuva sieniatlas-havaintolomakkeelle, jotta asiantuntijat voivat varmistua havainnosta. Jätä sieni kasvamaan paikalleen.

Mistä hytymaljakkaan tunnistaa:

Sienen itiöemä on tynnyrimäinen, painava ja hyytelön täyttämä. Malja on kooltaan 5–2 senttiä. Se on aluksi pallomainen, kypsyessään sylinterimäinen ja tynnyrimäinen, vanhemmiten kokoonlysähtävä.

Ulkopinta on ryppyinen, samettimainen ja ruskea. Itiölava aluksi pieni ja kovera, myöhemmin itiöemän laen suuruiseksi laakeneva, kypsänä laakea ja epäsäännöllisen kupera. Väriltään se on mustanruskea ja kiiltävä.

Sienen malto on runsasta, painavaa, vetisen hyytelömäistä, harmahtavaa–läpikuultavaa. Itiöemän kypsyessä malto kuivuu kokonaan.

Hyytelömäinen malto toimii ilmeisesti itiöemän vesivarastona ja mahdollistaa itiötuoton kevään ja alkukesän kuivana kautena. Itiöemät kehittyvät lumen alla ja paisuvat nopeasti lumen sulamisvaiheessa maalis–toukokuussa.

Kypsiä, kokoonpainuneita itiöemiä löytyy kesäkuuhun saakka. Itiölava kypsyy erittäin hitaasti ja kypsiä itiöitä voi löytää vain kuivuneista itiöemistä.

Hytymaljakas kasvaa rehevissä, sammaleisissa, varttuneissa kuusivaltaisissa metsissä ja lehdoissa etelästä Kuusamoon saakka, usein puronvarsilla ja rinteissä. Se on kalkinsuosija ja luonnontilaisten kuusivaltaisten metsien indikaattorilaji.