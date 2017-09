Irma heikentyi kakkoskategorian hurrikaaniksi – Floridaan iskeneen hurrikaanin puuskatuulet voivat olla edelleen hengenvaarallisia

Irma on heikentynyt kakkoskategorian hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Hurrikaanikeskus varoittaa, että Irman tuulet ovat silti edelleen vaarallisen voimakkaita ja että puuskatuulet voivat olla hengenvaarallisia.

Irma iski Floridaan eilen. Myrsky rantautui Suomen aikaa noin puoli yhdeltätoista sunnuntai-iltana Marcon saarelle Floridan länsirannikolla. Joitain tunteja aiemmin myrsky oli rantautunut puolestaan Florida Keys -saarille. Noin kuuden aikaan tänä aamuna Suomen aikaa Irma oli ABC Newsin mukaan reilun 80 kilometrin päässä Tampasta ja sen tuulet puhalsivat noin 44 metriä sekunnissa.

CNN:n haastatteleman Tampan pormestarin mukaan kaupunki on varautunut neloskategorian hurrikaaniin, vaikka Irma onkin nyt laantunut.

"Olemme kiitollisia tästä kehityssuunnasta", pormestari Bob Buckhorn sanoi.

Kuudelle miljoonalle floridalaiselle on annettu evakuoitumismääräys Irman takia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut Floridan osavaltion pyynnöstä Irma-hurrikaanin katastrofiksi, uutisoi muun muassa CNN. Julistuksen myötä liittovaltio voi antaa Floridalle lisäapua.

Lisäapuun kuuluu muun muussa varojen myöntäminen tilapäismajoituksiin ja kotien korjaamiseen sekä matalakorkoisten lainojen myöntäminen vakuuttamattomaan omaisuuteen kohdistuneiden tuhojen korjaamista varten.

Irma on vaatinut jo ainakin kolmen ihmisten hengen Floridassa. Viranomaisten mukaan kuolonuhrit saivat surmansa liikenneonnettomuuksissa.

CNN:n mukaan Irma on katkaissut sähköt jo yli kolmelta miljoonalta asiakkaalta Floridassa. Esimerkiksi Florida Power and Light -yhtiö on kertonut, että ilman sähköä on yli 2 990000 yhtiön asiakasta.

Trump aikoo matkustaa hurrikaanin iskemään Floridaan "hyvin pian". Tarkoituksena on muun muassa kartoittaa Floridan tarvitseman avun määrää. Trump kertoi asiasta toimittajille sunnuntaina.

Trump sanoi myös, että tällä hetkellä huolta aiheuttavat ihmishenget, eivät kustannukset.