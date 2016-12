Jäihin hukkuneita tavallista enemmän

Jäihin on hukkunut Suomessa tänä vuonna tavallista enemmän ihmisiä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotilasto.

Tänä vuonna jäihin on hukkunut 23 ihmistä, mikä on 9 enemmän kuin viime vuonna. 2010-luvulla jäihin on hukkunut keskimäärin 16 ihmistä vuosittain. Vuosikymmenen synkin vuosi on 2014, jolloin jäihin hukkui 27 ihmistä.

Suurin osa hukkumistapauksista on tapahtunut kevään puolella. Eniten ihmisiä on hukkunut jäihin huhtikuussa, jolloin tapauksia oli yhdeksän.