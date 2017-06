Järjestöt julkaisivat verkossa kartan suojelunarvoisista alueista – myös yksityismaita mukana

Luontojärjestöt BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF ovat julkaisseet verkossa kartan, jolle on koottu eri tahojen kartoituksissa suojeltaviksi esitettyjä alueita.

Valtaosa alueista sijaitsee valtion, kuntien, seurakuntien ja yhtiöiden mailla. Yhteensä alueiden laajuus on 380 000 hehtaaria. Järjestöt kertovat keränneensä vuosien ajan tietoa arvokkaista, mutta suojelemattomista metsistä ja soista, jotka nyt on julkaistu karttamuodossa.

Pääosa kohteista on valtion, kuntien ja yritysten omistuksessa. Yksityismaita on mukana vain soiden suojelun täydennysohjelman kohteissa. Niiden osuus koko potista on 117 000 hehtaaria.

Järjestöjen mukaan arvokasta metsä- ja suoluontoa on suojelematta kaikkialla Suomessa. Lisäsuojelulla on niiden mielestä kiire, koska nykyinen suojeluala ei riitä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen.

Lisäsuojelun tarvetta korostaa ilmastonmuutoksen torjunta. Samoin suunniteltu hakkuumäärien lisäys lisää suojeluntarvetta.

"Hallituksen tavoite on kasvattaa metsien hakkuita nykyisestä 68 miljoonasta noin 80 miljoonaan kuutioon vuosittain. Samaan aikaan käytännön suojelutavoitteet ja rahoitus on romutettu. Metsien suojelun rahoituksesta on nykyhallituksen aikana leikattu 60 prosenttia."

"Nopein tapa olisi palauttaa luonnonsuojelun rahoitus kesän budjettineuvotteluissa vähintään leikkauksia edeltäneelle tasolle ja lisätä merkittävästi valtion metsien suojelua. Metsäteollisuuden tulisi suojella omistamiaan metsiä omalla kustannuksellaan aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti", järjestöt vaativat.

Suomen metsämaista on tiukasti suojeltu lähes 6 prosenttia, mikä on kansainvälisesti kova luku. Suojelu kuitenkin painottuu pohjoiseen. Etelä-Suomen metsämaasta on suojeltu 2,6 prosenttia.

Uusien suojeluun suositeltujen kohteiden luontoarvoja ei välttämättä ole määritetty maastossa, vaan kohteiden valinta saattaa perustua ilmakuvien ja karttojen tutkimiseen. Näiden alueiden suojeluarvot tulisi järjestöjen mielestä tutkia.

Kartan tiedoissa kohteista mainitaan nimi, pinta-ala ja mihin kartoitushankkeeseen suojeluesitys kuuluu. Omistajatiedot mainitaan niissä kohteissa, joissa omistaja on julkinen tai yksityinen yhteisö.

Järjestöt lupaavat päivittää karttaa säännöllisesti.

Metsäkartta.fi