Järvien jäät kantavat jo suurelta osalta

Järvien jäät alkavat jo suurelta osin olla riittävän paksuja ja kantavia, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksesta. Isojen järvien selät voivat kuitenkin vielä olla auki, ja merialueilla jäätä on liian vähän.

Isoissa järvissä voi olla syviä tai aukeita paikkoja, joissa jää on heikkoa tai sitä ei ole lainkaan, sanoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen.

Kantavan jään ehdoton vähimmäispaksuus on Vehviläisen mukaan viisi senttiä, jos kyseessä on vahva teräsjää. Jos jää on kymmenen senttiä paksu, sen voi olettaa kestävän jo paljon paremmin.

"Jos yhdessä paikassa on viisi senttiä, toisessa voi olla vain sentti", Vehviläinen sanoo.

Ympäristökeskuksen mittauspaikoissa jään paksuudeksi on mitattu yli 10 senttiä kaikkialla muualla paitsi Saimaalla ja Tornionjoella.

Jäillä voi kuitenkin olla heikkoja paikkoja, ja esimerkiksi virtauskohtia täytyy välttää. Järven jäälle mielivän kannattaa aina olla tietoinen kyseisen järven heikoista ja kantavista paikoista ja ottaa mukaan apuväline, Vehviläinen sanoo.

"Esimerkiksi luistelijoilla on keppi, jolla iskevät jäähän, ja jos se menee läpi, jäälle ei voi mennä. Kävelijöidenkin kannattaa myös katsoa, että jos siellä ei ole yleisesti kuljettu, kannattaa ottaa keppi ja kokeilla sillä."

Merenjäälle ulkoilijoilla ei Vehviläisen mukaan ole vielä asiaa, sillä merialueet ovat käytännössä olleet koko talven auki ja jäätyminen on vasta alussa.

Pelastusliivi ei ole hätävarjelua

Ilmatieteen laitoksen nettisivuille on koottu vinkkejä jäällä kulkeville.

Jäällä kannattaa pitää aina mukanaan jäänaskaleita tai muuta terävää apuvälinettä, jolla voi tarvittaessa vetää itsensä vedestä takaisin jäälle. Myös pitkä heittoliina on hyödyksi, jos joutuu veden varaan.

Kännykkä kannattaa pitää mukana vedenpitävässä pussissa, ja pillillä voi tarvittaessa hälyttää apua silloinkin, kun voimat eivät riitä huutamiseen.

Jos putoaa avantoon, reppuun vesitiiviisti pakattu vaihtovaatekerta toimii kellukkeena. Ylleen voi myös pukea kelluntatakin tai pelastusliivit.