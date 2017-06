Juhannuksena ei tarvitse huolestua sinilevästä – levää vasta seitsemällä havaintopaikalla

Sinilevän määrä on pysynyt tänä vuonna toistaiseksi pienenä, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Sinilevää on esiintynyt toistaiseksi seitsemällä havaintopaikalla, jotka sijaitsevat Etelä- ja Keski-Suomessa. Runsaasti levää on havaittu vain Lappeenrannassa sijaitsevalla Haapajärvellä.

Levähavaintojen määrä on kasvanut viime viikosta vähän. Syynä pieneen levämäärään on alkukesän viileä sää, mikä on pitänyt pintavedet tavanomaista kylmempinä. Järvien pintavesien lämpötila on Lapissa 8–13 astetta ja muualla maassa 11–17 astetta.

Merialueilla levää ei ole havaittu vielä tänä vuonna ollenkaan, mikä on vuodenajalle tyypillistä. Avomerellä veden lämpötila on noin 10 astetta ja rannikolla hieman korkeampi.

Syke seuraa levätilannetta noin 300 havaintopaikalla kesä–syyskuun ajan. Ajantasaista levätilannetta voi seurata Syken ylläpitämällä JärviWiki-sivustolla.