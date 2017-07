Kärnä: Laittomasta lohen merikalastuksesta voitava määrätä kalastuskieltoa kuin metsästysrikoksesta

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä esittää, että lohen laittomasta merikalastuksesta pitäisi voida määrätä kalastuskieltoa. Laiton lohen merikalastus on yleistynyt etenkin Perämerellä. Ilmiö on tänä kesänä työllistänyt erityisesti merivartiostoa, Kärnän tiedotteessa kerrotaan.

"Törkeästä metsästysrikoksesta voidaan määrätä henkilölle metsästyskieltoa vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Lohen laittoman pyydyskalastuksen sanktioinnissa tulisi siirtyä samanlaiseen käytäntöön. Tämä voisi osaltaan hillitä salakalastusta, joka kohdistuu nyt huolestuttavalla tavalla Itämeren lohikantoihin."

Kärnä on aiemmin esittänyt, että Suomen tulisi pyrkiä luopumaan lohen kaupallisesta merikalastuksesta.

"Asiasta tulee sopia yhdessä EU-tasolla. Kaikki unionin jäsenvaltiot hyötyvät taloudellisesti, mikäli lohen annetaan nousta vapaasti kutujokiinsa. Kaupallisen merikalastuksen arvo on varsin pieni ja jokiin vapaasti nousevien kalojen arvo on varovaisestikin arvioiden yli kymmenkertainen suhteessa mereltä pyydettyihin. Kalastusmatkailu on tulevaisuutta, lohen kaupallinen merikalastus puolestaan takertumista menneisyyteen."