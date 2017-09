Kalastus- ja metsästyslupien myynnillä mitattuna Ruunaa on valtion retkeilyalueista Suomen suosituin

”Ei siellä korvessa kukaan käy.” Näillä sanoilla evästettiin Ruunaan Matkailun nykyisen yrittäjän Jarkko Peltolan appiukkoa 1980-luvulla, kun hän aloitti matkailutoiminnan Ruunaalla. Vanhan uittokämpän entisöinti kahvilaksi ja muun muassa koskenlaskuretkien järjestäminen olivat ensimmäiset toimet.

Vuosien saatossa yritys on kasvanut, majoituskapasiteettia ja palveluita on tullut lisää. Iso osa asiakkaista on retkeilijöitä, jotka viihtyvät Ruunaalla 3–4 päivää.

Retkeilyn lisäksi metsästys ja kalastus vetävät Ruunaalle väkeä. Se on Metsähallituksen hoitamista retkeilyalueista Suomen suosituin eräkohde. Alueen sydän on Lieksanjoki, jonka varrella kuohuvat Ruunaan kosket ja runsaan 30 kilometrin mittainen koskireitti.

Päivän kalastuslupa maksaa 18 euroa. Ruunaalle myydään vuosittain lähes 6 000 kalastuslupaa, mikä on eniten kaikista Metsähallituksen hoitamista 60 vapakalastusalueesta. Lupamyyntitulot käytetään kalan­istutuksiin.

Ruunaan retkeilyalueen läheisyydessä ja sen yhteydessä sijaitsee kaksi valtion metsästys­aluetta: Kukkaro-Lakia ja Elimo-­Kitsi-Piilo. Kukkaro-Lakian-­metsästys­alueelle myytiin viime vuonna 850 vuorokausi- ja 180 kausi­lupaa. Elimo-Kitsi-Piilo-­alueelle vuorokausilupia myytiin yli tuhat. Kausilupia myytiin 200.

Metsähallituksen laskelmien mukaan yksi erä­lupa tuo maakunnan aluetalouteen keski­määrin 169 euroa.

Vuorokauden kanalintulupa maksaa 15 ja kausilupa 130 euroa. Vuorokauden jänisluvan hinta on kahdeksan euroa. Koko kauden lupaa maksaa 80 euroa.