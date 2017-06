Kansallispuistojen suosio vahvassa kasvussa – taustalla länsimaisen yhteiskunnan megatrendit

Suomen 40. kansallispuisto Hossa avataan lauantaina. Uudelle kansallispuistolle on tilausta, sillä kansallispuistojen käyntimäärät ovat olleet vahvassa kasvussa koko 2000-luvun.

Viime vuonna puistoihin tehtiin jo yhteensä 2,8 miljoonaa käyntiä.

Kasvavan kysynnän taustalla vaikuttavat Metsähallituksen mukaan länsimaisen yhteiskunnan megatrendit, kuten ihmisten kaipuu vapaa-ajallaan puhtaaseen, turvalliseen ja rauhalliseen luontoympäristöön ja kiinnostus omasta hyvinvoinnista.

Kansallispuistojen käyntimäärät ovat nousseet koko 2000-luvun enemmän, kuin mitä seuraisi uusien kansallispuistojen perustamisesta tai olemassa olevien laajentamisesta. Esimerkiksi viimeisten viiden vuoden aikana kansallispuistojen käyntimäärä on noussut yhteensä 35 prosenttia. Samaan aikaan on perustettu kaksi uutta kansallispuistoa, Etelä-Konnevesi ja Teijo sekä laajennettu joitakin puistoja, erityisesti Selkämeren kansallispuistoa liittämällä siihen mukaan Rauman kaupungin omistamat saaret.

"Uusille puistoille on ollut vahvaa kysyntää. Sekä Etelä-Konnevedellä että Teijossa matkailun yritystoiminta on merkittävästi vilkastunut kansallispuistojen perustamisen myötä ja näiden puistojen käyntimäärät ovat lähteneet vahvaan nousuun. Näin ollen myös nyt perustettavalle Suomen 40. kansallispuistolle, Hossalle on vahvaa kysyntää ja potentiaalia", Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Timo Tanninen arvioi tiedotteessa.

Eniten kävijämäärät ovat kasvaneet matkailukeskusten läheisyydessä sijaitsevissa kansallispuistoissa. Esimerkiksi Kolilla käyntimäärät ovat nousseet viidessä vuodessa yli 46 000 käynnillä ja Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa yli 103 000 käynnillä.