Karjaalainen Svante Lindblad kohtasi kaksi sutta lähietäisyydeltä

Karjaalainen Svante Lindblad oli ajatellut siirtää polttopuita, kun keskellä kirkasta päivää pihapuuhat keskeytyivät kahden suden kohtaamiseen.

Kohtaaminen saa Lindbladin mietteliääksi.

"En niitä säikähtänyt. Olen itse metsästäjä ja tottunut liikkumaan luonnossa, mutta se ei ole hauskaa lasten ja lastenlasten kannalta", hän sanoo.

Sudet kiertelivät hyvän tovin, kymmenkunta minuuttia, Lindbladin lähellä.

"Se röyhkeämpi oli lähimmillään noin metrin päässä", Lindblad kertoo.

Lindbladilla ei ollut puolustautumisekseen kuin klapi ja kova ään. Lopulta sudet luovuttivat.

"En minä pelkää, jos susia on yksi tai kaksi ympärillä, mutta jos niitä on kolme, silloin pitää pelätä. Koskaan ei voi tietää, mitä ne suunnittelevat. Minä uskon, että sudet voivat käydä ihmisen kimppuun", Lindblad sanoo.

Lindblad kertoo, että läntisellä Uudellamaalla on tehty susihavaintoja jo monen vuoden aikana. Hänen tietämänsä mukaan alueella liikkuu 2–3 laumaa.

"Riistaa on paljon, ja varsinkin valkohäntäpeuroja on paljon."

Karjaan riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilöt kävivät tarkistamassa Lindbladin pihalla olleet jäljet.

Suurempi jälki oli 10 senttiä leveä ja 12 senttiä pitkä ja pienempi 9 senttiä leveä ja 11 senttiä pitkä.

Näkö- ja jälkihavaintoja susista on viime aikoina ollut Karjaalla runsaasti. Päättyneen talven aikana on yksi varmistettu tapaus, jossa hirvenvasa on jäänyt susien saaliiksi.

Karjaan susikohtaamisesta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle.