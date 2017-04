Kevätseuranta etenee – peippoja jo Lapissakin

Luontoliiton, luonnontieteellisen keskusmuseon, Ylen, Luonnonsuojeluliiton ja Natur och MIljön kevätseuranta etenee. Havaintoja voi ilmoittaa verkkolomakkeella ja havaintojen kertymistä voi seurailla kartalta.

Vaikka viime päivät ja pääsiäinen olivat tavanomaista viileämpiä, kevään merkkejä on näkyvissä jo hyvinkin pohjoisessa. Peippohavaintoja on tehty jo Lapissa ja muutamat nokkosperhoset ovat nousseet siivilleen Pohjois-Pohjanmaalla.

Vanha runo lupailee, että kesään on "peipposesta puolikuuta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään". Kesä olisi sen mukaan tullut jo Helsinkiin, jossa on havaittu useampi haarapääsky. Yksi tervapääskyhavainto on tehty Parkanossa.

Pohjoisin yksittäinen västäräkki on jo nähty Kemissä. Enemmänkin västäräkkihavaintoja on tehty Oulun seudulla.

Miten kevät etenee sinun kotipaikkakunnallasi? Oletko jo päässyt tekemään toukotöitä? Kerro ja lähetä meille kuva joko Facebook-kommenteissa tai osoitteeseen verkkolehti@maaseuduntulevaisuus.fi tai verkkosivuilla.

