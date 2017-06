Kevätseuranta loppui: Kukkivat kukat jäivät kylmän kevään jalkoihin

Kukat ovat koko maassa puhjenneet kukkaan tavanomaista myöhemmin, kertoo Luonto-Liitto kevätseurannan tuloksista.

Mustikka on päässyt vauhtiin vasta tällä viikolla Etelä-Suomessa. Keski-Suomessa kukinta on alkamassa, mutta Kuopion yläpuolella on vielä hiljaista.

Myös käenkaali kukkii kunnolla vasta Etelä-Suomessa, samoin kuin tuomi.

Kesä on myöhässä parisen viikkoa, ja Lapissa on edelleen paikoin lunta.

Luonto-Liiton talviseuranta alkaa marraskuussa.