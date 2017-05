Kivekäs korvaa Kivelän Animalian toiminnanjohtajana

Yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Kivekäs on valittu Animalian toiminnanjohtajan sijaiseksi nykyisen toiminnanjohtajan Mai Kivelän äitiysvapaan ajaksi.

Kivekäs on työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa. Siellä Kivekäs tuki muun muassa kansalaisjärjestöjen koulutuspoliittiseen päätöksentekoon osallistumista kehittyvissä maissa ja kansainvälisesti.

”Uskon, että kokemukseni poliittisista prosesseista on hyödyksi myös eläinlain uudistukseen liittyvässä työssä. Lakien valmistelussa on erilaisia vaikuttamisen paikkoja, ja niitä pyrimme Animaliassa hyödyntämään. On myös hyvä tiedostaa, että joillain tahoilla on enemmän valtaa kuin toisilla”, Kivekäs kertoo.

Uutta eläinsuojelulakia on valmisteltu jo vuodesta 2011, ja se on viivästynyt useaan otteeseen.

”Uusi eläinsuojelulaki tulee olemaan työni pääfokus, jos hallituksen lakiesitys tulee käsittelyyn pian. Kun lain edistäminen jälleen aktivoituu, näemme miten Animalian ajamat parannukset eläinten hyvinvointiin ja oloihin on esitetty lakiin kirjattavaksi. Animalia on tehnyt vuosia töitä erilaisissa työryhmissä sen eteen, että laista saadaan edistyksellinen.”

Kivekkään mukaan lainsäädäntö ja käytännöt eivät nykyisellään kuvasta ihmisten arvomaailmaa.

”Olen tehnyt töitä ihmisoikeuksien parissa, ja niiden edistämiseen kuuluu keskeisesti ihmisten voimaantuminen vaatimaan heille kuuluvia oikeuksia. Eläimet eivät voi vaatia tai ajaa omia oikeuksiaan, vaan on meidän tehtävämme huolehtia niistä.”