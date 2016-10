Koira voi saada oireita syötyään pienpedoille tarkoitetun rabiesrokotteen - Lentolevitys tehokkain keino torjua tautia

Yhdeksän metsästyskoiraa on saanut oireita pienpedoille tarkoitettujen rabiesrokotesyöttien syömisestä. Rokote sinänsä ei ole vaarallinen, mutta sen suojana oleva alumiini- tai PVC-muovikuori tai monen rokotteen syöminen voi aiheuttaa koiralle ruuansulatuskanavan oireita. Myös koiran käytös saattaa muuttua: se voi olla alakuloinen, masentunut tai levoton.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tekemän selvityksen tulos oli yllätys, kertoo erikoistutkija Tiina Nokireki Eviran eläintautivirologian tutkimusyksiköstä. Toisaalta Suomi on ensimmäinen maa, jossa tällainen selvitys on tehty. Tuloksista on kerrottu rokotteen valmistajalle, Nokireki kertoo.

Selvitys perustuu eläinlääkäreiden tai koirien omistajien viranomaisille vuosina 2011–2015 tulleisiin yhdeksään ilmoitukseen rokotusalueen pohjoisosista. Vaikka kaikkia haittavaikutustapauksia ei varmastikaan ilmoiteta viranomaisille, niitä on tehty vähän suhteessa levitettyjen syöttien määrään, Nokireki sanoo.

Rabiessyöttirokotteita lentolevitetään syksyisin kaakkoisrajalle. Tavoitteena on estää luonnonvaraisilla eläimillä esiintyvän metsäraivotaudin leviäminen Suomeen. Vuosittain metsiin on levitetty 160 000–360 000 rokotetta. Tänä vuonna rokotteita levitettiin syys-lokakuun aikana noin 180 000.

Viranomaiset muistuttavat, että syöttirokotteiden levittäminen luontoon on osoittautunut ainoaksi tehokkaaksi tavaksi hävittää raivotauti suuriltakin alueilta.

Koska levittäminen osuu samaan aikaan metsästyskauden kanssa, metsästäjiltä on tullut toiveita muuttaa rokotusaikaa.

Käytännössä rokotteet on levitettävä syksyllä, jolloin supikoira- ja kettukannat ovat suurimmillaan, eläimet riittävän vanhoja ja sääolosuhteet suosivat levittämistä. Kesällä on liian kuuma ja vaarana on, että rokotteen teho laskee. Talvella supikoirat ovat talviunilla ja keväällä ne pysyttelevät pesässä pentujensa kanssa, Nokireki selittää.

Rabiestartunta leviää lähes yksinomaan raivotautisen nisäkkään pureman välityksellä. Rabiesrokotteen syöminen ei suojaa koiraa taudilta. Suositus on, että koira saa ensimmäisen raivotautirokotuksen noin 4 kuukauden iässä ja toisen vuoden iässä. Tämän jälkeen rokotusväli on 3 vuotta.

Jos epäilee syöttirokotteen aiheuttaneen haittavaikutuksia, kannattaa siitä aina ilmoittaa Fimeaan.

Rokotteiden lentolevitysalueelta kerättyjä sieniä ja marjoja voi syödä.

