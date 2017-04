Koirien puruluista löydetään enää harvoin salmonellaa

Vielä joitain vuosia sitten koirille tarkoitetuista puruluista, eli rullalle käärityistä ja käsitellyistä tuotantoeläinten nahoista, löytyi melko useinkin salmonellaa.

Vaikka puruluiden ja muiden koirien herkkujen maahantuonti on kasvanut viime vuosina hieman ja valvontaa tehty edelleen yhtä paljon kuin ennenkin, ovat salmonellalöydökset vähentyneet, kertoo Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylitarkastaja Tarja Root.

Esimerkiksi vuosina 2015 ja 2016 ei markkinavalvonnassa havaittu yhtään salmonellatapausta. Markkinavalvontanäytteitä otetaan näistä tuotteista vuosittain 50–70.

Myöskään kotimaisista sivutuoterehunäytteistä ei löydetty yhtään salmonellatapausta. Vuonna 2014 salmonellapositiivisia näytteitä oli viisi.

Koirien puruluiden mahdolliset salmonellabakteerit ovat ennen muuta riski lemmikkien ja ihmisten terveydelle kotikeittiöissä, ei niinkään elintarviketurvallisuudelle.

"Joskus vuosia sitten, kun puruluissa oli salmonellaa enemmänkin, varoiteltiin maatiloja niiden ja muiden makupalojen mukana mahdollisesti leviävästä salmonellasta. Puruluiden päätyminen tuotantotiloihin nähtiin potentiaalisena riskinä. Parantuneesta tilanteesta huolimatta tämä on mahdollista vieläkin ja siksi syytä pitää mielessä."

Puruluiden enterobakteeripitoisuudet eivät myöskään aiheuta vaaraa elintarviketurvallisuudelle.

Kyseessä on riski, joka on lemmikkitalouksissa kuitenkin syytä huomioida, vaikka vaara lemmikin terveydelle on suhteellisen pieni. Suurin osa havaituista bakteeriarvon enimmäispitoisuuksien ylityksistä on ollut pieniä. Enterobakteerit aiheuttavat tyypillisesti suolistotauteja.

Evira tekee rajatarkastuksia maahantuontierille sekä markkinavalvontaa vähittäiskaupassa myynnissä oleville tuotteille sekä salmonellan että enterobakteerien osalta. Kotimaisia eläimistä saatavia sivutuotteita hyödyntäviä laitoksia valvotaan myös.