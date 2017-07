Kuumuuden kurittamaan Etelä-Eurooppaan luvassa helpotusta – ainakin hetkeksi

Kuumuuden kurittamaan Etelä-Eurooppaan on luvassa ainakin hetken helpotus, sillä 40 asteessa pyörineet lämpölukemat ovat laskeneet, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Britanniaan saapunut matalapainealue pyöräyttää viileämpää ilmaa Keski-Eurooppaan saakka. Myös Etelä-Euroopassa lämpötilat ovat laskeneet tyypillisiin kesälukemiin eli 30 asteen tienoille.

Metsäpalojen kurittamassa Kroatiassa puolestaan odotetaan vielä joitain päiviä, ennen kuin alueelle tavallista korkeammat, noin 30–35 asteen lämpötilat lähtevät laskuun.

Päivystävän meteorologin Tuomo Bergmanin mukaan lämpöennätykset ovat ajoittuneet tyypillisesti elokuun alkupuolelle, eli uusi lämpöaalto voi olla vielä luvassa.

"Kun toinen matalapainealue siirtyy Britanniasta, on toinen jo tulossa, eli se vielä estää lämpötilojen kohoamisen. Mutta sen jälkeen kaikki on mahdollista, siinä on Saharan ilmasto tyrkyllä."

Espanjassa mitattiin viime viikolla maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kun mittari kohosi lähes 47 asteeseen. Bergman ei sulje pois myös 47 asteen rikkoutumista, jos elokuussa koetaan uusi lämpöaalto.

Bergman kertoo epävirallisten tulosten mukaan Espanjassa mitatun 51 astetta 1800-luvulla. Kyseisen ajanjakson mittareilla saatua lukemaa ei kuitenkaan kelpuuteta virallisiin tuloksiin.

Suomessa taas ei ole tarvinnut huolehtia helleaalloista.

Me olemme jääneet viileämmän ilmamassan puolelle. Oikeastaan koko Pohjois-Eurooppa on jäänyt kylmälle puolelle. Keski-Euroopassa on sitten ollut vaihtelua ja Etelä-Euroopassa tavallista lämpimämpää, Bergman tiivistää.

Lue myös: Maastopalojen tieltä on evakuoitu paikallisia asukkaita ja matkailijoita myös Italiassa