Kymenlaakson rannikolle saapuu eksoottisia vieraita – mukana muun muassa karppeja

Kymenlaakson rannikolle istutettiin viime perjantaina karppeja. Ensi viikolla istutusvuorossa ovat ankeriaat. Ankerias on Suomessa alkuperäinen kalalaji, joka kuitenkin lisääntyy vain Sargassomerellä lähellä Amerikan rannikkoa.

Karppi on alkuperältään aasialainen kala, jota istutetaan yleisesti eri puolilla maailmaa. Suomessa karppikanta on jatkuvien istutusten varassa, sillä poikaset eivät selviä ensimmäisestä talvestaan luonnossa.

Karppeja istutetaan Kymenlaakson rannikolle muutaman vuoden välein. Tänä vuonna istutukset kohdistuvat Pyhtään Purolanlahdelle. Istukkaat ovat kolmevuotiaita ja noin puolikiloisia. Vasta istutetut karpit voivat herkästi jäädä pyydyksiin.

Pienet saaliskarpit on syytä päästää kasvamaan, sillä karppi voi saavuttaa yli kymmenen kilon painon ja makukin on parhaimmillaan vasta kolmen kilon paremmalla puolella. Sitkeähenkisenä kalana karpin saa yleensä irrotettua elävänä verkosta tai koukusta.

Pyhtään istutuserässä oli kolmea karppityyppiä: suomukarppeja, peilikarppeja ja nahkakarppeja. Suomukarpilla on tavanomainen koko kyljen kattava suomupeite, nahkakarppi on suomuton ja peilikarpilla kyljet ovat pääosin suomuttomia mutta kyljen keskiosassa, selässä ja mahassa on joitakin hyvin suuria suomuja.

Ankeriasta on istutettu Kymenlaakson rannikolle säännöllisesti yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Istutettavat ankeriaat on pyydystetty viime keväänä Englannin Severn-joesta. Niitä on pidetty sen jälkeen Etelä-Ruotsissa karanteenissa, jossa on varmistettu, että ne eivät kanna vaarallisia kalatauteja.

Ruotsista ankeriaat kuljetetaan Tanskaan, mistä ne saapuvat reittilentokoneella Suomeen.

Ankeriaskanta on romahtanut Euroopassa tuntemattomasta syystä. Ankeriaan poikasia ei enää juuri vaella luonnostaan Suomen vesille, mutta istutusten avulla ankerias on saatu säilymään vesiemme asukkaana.