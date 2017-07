Lämmenneet vedet kiihdyttävät sinilevän kasvua

Sinileväkukinnat jatkavat lisääntymistään järvissä. Havaintoja on tehty seurantapaikoilla hieman ajankohdan pitkän ajan keskiarvoa enemmän.

Runsaasti sinilevää on havaittu yhteensä 11 havaintopaikalla. Erittäin runsaasti sinilevää on Oulun Pyykösjärvellä.

Vaikka läntisellä Suomenlahdella on havaittu leväkukintoja, on rannikon valtakunnallisen seurannan havaintopaikoilla ollut pääosin levätöntä. Ainoastaan Loviisan edustalla, eteläisen Selkämeren Pyhämaan saaristossa sekä itäisen Suomenlahden saaristossa on havaittu sinilevää.

Levien kasvua edistää se, että järvien vesi on lämmennyt viime viikosta.

Maan etelä- ja keskiosassa järvien pintaveden lämpötilat ovat 18–20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 16–17 astetta ja Lapissa 7–15 astetta.

Kun sää on tyyni ja tuuleton, leväkukinnot nousevat pintaan ja ne on helppo havaita.

Otollisissa olosuhteissa uusia sinileväkukintoja voi syntyä nopeastikin. Runsaista sinilevähavainnoista kannattaa ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle.

Sinilevän saastuttamaa vettä ei saa käyttää peseytymiseen, ruuanlaittoon tai juomavedeksi.