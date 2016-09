Länsi-Suomi: Tyrnikärpänen leviää vauhdilla luonnossa ja puutarhoissa

Pahoja tyrnimarjatuhoja aiheuttava tyrnikärpänen on levinnyt Suomen länsirannikolla nopeasti. Ensimmäiset varmat havainnot tyrnikärpäsestä tulivat Luonnonvarakeskukselle (Luke) viime syksynä. Tänä vuonna tuholaisesta on tehty lisää ilmoituksia. Havaintoja on tehty niin kotipuutarhoista kuin luonnon tyrnikasvustoistakin.

Hyönteinen ei ole toistaiseksi levinnyt sisämaahan, mutta tutkijat pitävät sen leviämistä myöhemmin mahdollisena.

Tyrnikärpänen vaikuttaa aggressiiviselta ja on todellinen uhka tyrnin marjoille, sanoo tutkija Sanna Kauppinen STT:lle.

Tyrnikärpänen munii raakileisiin, minkä jälkeen valkoiset noin puolen sentin mittaiset toukat syövät marjojen hedelmälihan. Pensaan kaikki marjat voivat tuhoutua.

Tyrnikärpäsen tämänvuotisista havainnoista kertoi sanomalehti Länsi-Suomi.