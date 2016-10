Laidunkierto voisi olla apu Lapin jäkäläkatoon – ei kuitenkaan helppo ratkaisu

Poronhoidon edustajat pitävät yhtenä ratkaisuna Lapin jäkäläkadolle paliskuntien laidunkierron parantamista.

Asia ei kuitenkaan ole yksinkertainen, koska paliskunnat ovat erilaisia eikä laidunkierron järjestäminen kaikissa ole helppoa. Tokkakuntiin eli pieniin poronhoitoyksiköihin jakautumisella on paliskunnissa pitkät perinteet.

Paliskuntain yhdistyksen puheenjohtaja Anne Ollila sanoo, että laidunkierron parantamismahdollisuuksia tulee pohtia paliskuntakohtaisesti.

Laidunkierron parantaminen tarkoittaisi sitä, että porot eivät talloisi kesällä jäkälikköjä, joita niiden on talvella tarkoitus käyttää ravintonaan.

Jäkälä ei kestä kesäistä tallomista, sanoo pohjoisen ekologian ja kasviekologian professori Lauri Oksanen Tromssan ja Turun yliopistoista.

"Ylilaidunnus on täysin väärä termi pohjoisen Lapin ongelmille", Oksanen sanoo.

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu paljon ylilaidunnuksesta. Keskustelua on nostanut esiin esimerkiksi Kilpisjärven biologisen aseman johtaja Antero Järvinen, joka sanoo nähneensä omin silmin, miten kato on käynyt tunturiluonnossa. Järvinen syyttää tilanteesta poroa ja ehdottaa poromäärien raskasta vähentämistä.

Oksanen ei kannata porolukujen vähentämistä, koska hänen mukaansa porot torjuvat tunturin pensoittumista ja metsittymistä lämpenevässä ilmastossa. Hänestä ongelma pitäisi ratkaista esimerkiksi antamalla paliskunnille valtuudet määrätä kaikkia poronomistajia sitova laidunkierto.

Samaa käsitystä laidunkierrosta painottaa nyt myös maa- ja metsätalousministeriö, jossa ongelmaan on herätty.

Maatalousylitarkastaja Tapani Sirviö sanoo, että paliskuntien olisi tarkasteltava mahdollisuuksia erottaa kesä- ja talvilaitumet paremmin toisistaan naapurimaiden tyyliin.