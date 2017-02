Lapin elykeskus: Kaivinkone ei uponnut Natura-alueella

Mawson-yhtiön kevyt lumikissa eli tamppari avasi joulukuussa reittiä Palokkaiden alueella parkkipaikalta suon yli malminetsintäalueelle, kun se syttyi palamaan. Palaneen koneen runkoa noutamaan lähtenyt kaivinkone upposi jään läpi suohon.

Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri epäili, että kaivuri on uponnut Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueella ja että lupaehtoja on rikottu, koska malminetsintää raskaalla kalustolla saa tehdä vain maan ollessa roudassa. Se kysyi asiaa elykeskukselta.

Lapin elykeskuksen ylitarkastajan Maarit Vainion mukaan kyseessä oli ennalta arvaamaton onnettomuus, jossa tärkeintä oli henkilövahinkojen välttäminen. Elykeskus luottaa palokunnan arvioon siitä, että tampparin palon yhteydessä ei ole syntynyt öljyvahinkoa.

Elykeskuksella ei myöskään ole epäilyä luontovahingon aiheutumisesta Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueen suojeluperusteille. Mawson Oy ilmoitti tulipalosta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Elykeskuksen tietoon palanut tamppari tuli tämän ilmoituksen yhteydessä.

Vainion mukaan elykeskus on myös kiinnittänyt huomiota reittien jäädyttämiseen ja ottanut siihen kantaa lausunnoissaan. Se on edellyttänyt yhtiöltä kulkureittien jäädyttämisestä luopumista siihen asti, kunnes vaikutukset on arvioitu.