Lapin outoa valoa myydään nyt kaamoslaskurin avulla - kokeile, kuinka kauan vielä näet päivänpaisteen

Matkailuyhtiö Expedia markkinoi Lapin hotelleja verkossa julkaistun kaamoslaskurin avulla.

Laskuri kertoo pohjoisista kunnista tiedon, kuinka monen päivän kuluttua kaamos alkaa. Kaikista Suomen kunnista laskuri paljastaa päivän pituuden. Paikkakuntaa voi hakea syöttämällä sen hakukenttään tai karttanäkymästä klikkaamalla.

MT:lle laskurista kertoi lontoolaisen viestintätoimisto Verve Searchin suomalaistaustainen työntekijä Iiris Lagus.

"Laskuri kertoo Suomen mystisestäkin talvesta, monille ulkomaalaisille ja miksei eteläsuomalaisillekin se, että aurinko ei nouse, on ihmeellinen asia. Minusta kiinnostavaa on myös, että kaamos ei ole pilkkopimeää vaan sinistä valoa", Lagus kertoo.

Verve Search on toteuttanut kartan Expedian toimeksiantamana. Kartan kulmassa oleva linkki johtaa Expedian Lapin hotelleja välittävälle verkkosivulle.

Linkki ei ole sattumalta paikallaan, vaan sen leviäminen lisää Expedian näkyvyyttä internetissä.

Laskurin julkaisu on esimerkki nykyaikaisesta markkinoinnista, jossa pyritään tuotteen tyrkyttämisen sijaan tavoittelemaan huomiota käyttäjiä kiinnostavilla sisällöillä, kertoo Verve Searchin toimitusjohtaja Lisa Myers.

Expedian tarkoituksena on saada jalansijaa Suomesta kaamoslaskurin kaltaisilla tempauksilla. Kampanjointi alkoi kolme vuotta sitten. Myersin mukaan toiminta on onnistunut. Expedian näkyvyys esimerkiksi Googlen hauissa on parantunut reippaasti.

Myersin mukaan samankaltainen markkinointi on myös pk-yritysten ulottuvilla, vaikka oman verkkosovelluksen teettäminen voi tuntua suurelta panostukselta. Hyvät ideat ratkaisevat onnistumisen.

”Kuka tahansa voi keksiä hyvän oivalluksen. Niihin ihmiset kiinnittävät huomiota”, Myers sanoo.

Laskuri ei välttämättä toimi Internet Explorer -selaimella.