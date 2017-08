Lepakosta löytyi rabiesta Leppävirralla

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan Leppävirralta tutkittavaksi toimitetusta viiksisiippa-lajin lepakosta on todettu lepakkorabiesvirus. Alustavien tutkimusten mukaan kyseessä on uusi, aiemmin tunnistamaton viruslaji, eikä se ole samaa lajia kuin aiemmin Turun seudulta ja Inkoosta vesisiipoista todetut lepakkorabiesvirukset.

Rabiesvirustartunta on Eviran mukaan lepakoilla harvinainen ja on vain poikkeuksellisissa olosuhteissa tarttunut ihmisiin. Suomessa on lepakosta todettu aiemmin EBLV-2-tyypin rabiesvirus Turun seudulta vuonna 2009 sekä Inkoosta vuonna 2016. Molemmat tapaukset todettiin vesisiipasta.

Lepakolla tyypillisiä rabiesoireita ovat outo käytös ja ääntely, välinpitämättömyys ja toisaalta yllättävät aggressiiviset kohtaukset, jolloin lepakko hyökkäilee ja yrittää purra. Lepakko menettää lentokykynsä sairauden edetessä. Sairas lepakko voi liikkua poikkeuksellisesti myös päiväsaikaan.

Leppävirralta toimitettu lepakko löytyi kuolleena, joten ei ole tietoa, onko se ollut sairas ennen kuolemaansa.

Jos epäilee lepakon sairastavan rabiesta, on otettava yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin. Evira tutkii kuolleet lepakot rabieksen varalta Helsingin toimipaikassaan. Lepakot ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja.

Lepakkoon ei tule koskea paljain käsin. Lepakon kanssa kosketuksiin joutuneen henkilön on syytä hakeutua lääkäriin, ellei varmasti voida sulkea pois puremaa, naarmua tai limakalvoaltistusta.

Evira suosittelee kaikkien koirien ja kissojen, myös sisäkissojen, rokottamista rabiesta vastaan. Erityisesti kissat saattavat ottaa kiinni lepakoita ja voivat silloin altistua rabiesvirukselle. On tärkeää, että tällaisessa tilanteessa eläimellä on rokotuksen antama suoja tautia vastaan.

Metsästyskoirien ja viranomaisten palveluskoirien rokottaminen rabiesta vastaan on pakollista.