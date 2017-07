Liikennemerkkibyrokratia kuumentaa tunteita: “Pipoa löysemmälle asiantuntijat!”

Liikenneviraston asiantuntija epäili keskiviikkona MT:n uutisessa poliisin poistavan laihialaisviljelijän peltonsa laitaan laittaman merkin, joka ilmoittaa niin sanotusta lehmien suojatiestä.

Merkin kohtalo on herättänyt runsaasti keskustelua lehden Facebook-seinällä.

"Vaikka ei nyt oliskaan laillista, voi estää monta ikävää tilannetta ja pelastaa henkiä. Eihän näitä merkkejä nyt jokainen sentään sorvaa. Ala anomaan lupaa - minkähänlainen hakuhelvetti odottais, kuten niin monessa muussakin asiassa. Ole siinä sit innovatiivinen", Annika Wiikeri kirjoittaa.

Keskustelijat kehottavat asiantuntijoita ottamaan rennommin.

"Pipoa löysemmälle asiantuntijat! Ei luulisi ketään vahingoittavan tai harhaanjohtavan kyseisen omatekoisen liikennemerkin. Pilkettä silmään ja nautitaan kesästä turhia nipottamatta", Maija Luotolampi kommentoi.

Keskustelussa kerrotaan myös omista kokemuksista.

"Vaikka tien alussa on 40 nopeusrajoitus, ei sitä aina kunnioiteta. Meidän tilakeskuksen kohdalla on myös risteys, jossa on ollut muutaman kerran vuodessa läheltä piti -tilanteita ihan autojenkin kesken. Siihen kun lisää nelijalkaiset, niin hyvää tuuria jollei osu", Jaana Moilanen kirjoittaa.

"Ja poroista on omatekemiä varoitusmerkkejä, onhan se niin niin sääntöjen vastasta. Voi meitä lain rikkoja Suomalaisia! Ja sääliksi käy Liikenneviraston asiantuntijaa", vinoilee Tapani Juotasniemi.

"Tuo on minusta hyvä merkki, jota takuulla huomataan. Merkkilupien saaminen on niin hankalaa, että tuo on ihan järkevä konsti. Ja varmasti autoilijat hidastavat vauhtia", Christa Hirvikallio toteaa.

"Eikö paperin pyörittäjillä enää muuta tekemistä ole kuin kytätä hyvää ja turvallisuutta tarkoittavia merkkejä tien varsissa?" Jouni Lähdesmäki kysyy.

"Laillista tai ei. Jos merkillä voi säästää jopa ihmishenkiä ja yleisesti turvallisuus lisääntyy, niin silloin kaikki on ok", Eikka Surakka kirjoittaa.

"Eihän mikään, mitä teet maalaisjärjellä ole laillista", Outi Kemppainen arvioi.

