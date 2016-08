Lintuharrastaja juttelee sepelkyyhkykaverinsa kanssa kymmenellä eri äänimerkillä – katso video!

Kurikkalainen lintuharrastaja Taisto Pöyry kutsui toimittajan tilalleen sen vuoksi, että hän on jo viiden vuoden ajan jutellut saman sepelkyyhkyn kanssa. Uskollinen lintu palaa joka kevät Mietaankylälle ja kulkee Pöyryn kanssa muun muassa marjastamassa jopa kymmenen kilometrin päässä.

Harmittavasti metsästyskauden alku on pistänyt Pöyryn pihamaan liepeillä asustavien jopa 50 sepelkyyhkyn pasmat sekaisin eikä juttukaverikaan uskalla lennähtää näkyville. Metsästäjien ampumalinjalle Pöyry ei usko suojattinsa joutuneen, sillä se on jo kokenut lintu.

"Huhuilu loppuu 2–3 viikkoa ennen metsästyskauden alkua", hän kertoo. "Ainut ääni on nyt lyhyt murahdus ja körähdys."

Köhimisestä alkoi kyyhkyn ja Pöyryn tuttavuus viisi vuotta sitten keväällä.

"Olin ulkona keväällä, kun pihaan tuli kolme sepelkyyhkyä. Yksi niistä koetti mennä toisten viereen eivätkä ne millään hyväksyneet."

Pöyry vastasi syrjityn linnun huhuiluun ja sai vastaukseksi yllättäen 2–3 köhäystä.

"Ihmettelin, että mitä hittoa tuo oli. Myöhemmin selvisi, että se oli hyväksynnän merkki."

Sen jälkeen kyyhkynen on pitänyt Pöyryä omana kumppaninaan. Se on rakentanut ahkerasti pesiä, viimeisin kahden pesän muodostama tuplapesä on ilmestynyt vanhan kuplavolkkarin takapenkille.

"Kai se ajatteli, että tuolle pitää olla iso pesä, kun ei sille mikään aiempi ole kelvannut", Pöyry arvelee.

Sen verran hän on pesäasiassa joustanut, että hän nukkuu kesäaikaan asuntovaunussa pihalla. Sinne hän kuulee heti, kun kyyhky tulee aamuviideltä huhuilemaan. Vastaukseksi lintu saa Pöyryltä kuittausäänen: täällä ollaan.

"Se on opettanut minulle noin kymmenen erilaista ääntä."

Ensi vuonna Pöyry ei usko sepelkyyhkyn enää palaavan muuttomatkaltaan.

"Viime vuonnakin oli sellainen kummallinen tapaus, että tulin lokakuun alussa Lapista. Sepelkyyhky odotti täällä, vaikka kaikki muut kyyhkyt olivat lähteneet. Vasta sen jälkeen kun olin palannut, se lähti muuttomatkalleen."

Lue lisää:

Kurikan Linkola jyrähtää: Naakat pantava kuriin