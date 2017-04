Lintuinfluenssaa löytyi jälleen – nyt merikotkasta Laitilassa

Merikotkalla on havaittu lintuinfluenssaa Laitilassa Varsinais-Suomessa, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiedottaa.

Kuolleena Koljolanjärven rannalta löydetystä merikotkasta todettu virus on H5-tyyppiä, mutta tarkempi tieto viruksesta saadaan vasta jatkotutkimuksissa. Lintuinfluenssasta on olemassa lukemattomia muunnoksia, joista osa on korkeapatogeenisia eli linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavia kantoja.

Laitilan merikotka on viidestoista Suomesta löydetty ja varmistettu lintuinfluenssatapaus.

Tähän mennessä tautia on todettu vain luonnonvaraisissa linnuissa ja Maarianhaminassa sijaitsevassa lintutarhassa. Tuotantoeläimillä tautia ei ole Suomessa todettu ainakaan toistaiseksi.

Linnun löytöpaikan välittömässä läheisyydessä ei ole siipikarjatiloja.

Evira kehottaa kuitenkin tartuntavaaran vuoksi huolehtimaan siipikarjan tautisuojauksesta ja ilmoittamaan epäilyttävistä oireista kunnaneläinlääkärille.

Lintuinfluenssa leviää helposti linnusta toiseen, minkä vuoksi sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään.

Lintujen kevätmuuton myötä lintuinfluenssan tartuntavaara on erityisen suuri. Sen vuoksi siipikarja on pidettävä sisällä 31.5. asti maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti koko maassa.

Vaihtoehtoisesti lintujen ulkoilualue on suojattava riittävän tiheällä verkolla.

Evira muistuttaa, että laajasti Euroopassakin levinnyt H5N8-tyypin lintuinfluenssavirus ei ole sairastuttanut ihmisiä. Tartuntariski on ihmisille muutoinkin hyvin pieni.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.