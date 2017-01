Loppiainen kuluu kireässä pakkasessa - yöllä ajokeli alkaa lännestä muuttua huonoksi

Koko maassa on yhä kireää pakkasta, mutta pohjoisimmassa Lapissa lämpötila on alkanut jo lauhtua, kertoo Ilmatieteen laitos (IL). Pohjois-Lapissa pakkasta on enää 15–20 astetta. Kylmintä on Etelä- ja Keski-Lapin tienoilla. Sallassa mitattiin 39,6 astetta pakkasta.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat vaihtelevat 20–30 pakkasasteen välillä. Lämpimintä on Turun saaristossa.

Tuuli on perjantaina kovaa merialueilla.

IL ennustaa pilvisyyden lisääntyvän lauantaina ja samalla lämpötilat alkavat kohota, mutta pysyvät pakkasen puolella.

Sään lauhtumisen sekä lumisateen ja voimakkaan tuulen vuoksi ajokeli muuttuu lauantain vastaisena yönä huonoksi Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla lukuun ottamatta Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.