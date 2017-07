Luke: Mustikkasadosta on tulossa keskinkertainen

Mustikkasadosta on tulossa keskinkertainen koko maassa, Luonnonvarakeskus Luke kertoo tiedotteessaan.

Mustikan satonäkymät olivat kukinnan perusteella paremmat eteläisessä Suomessa.

Pölytys onnistui kuitenkin paremmin Jyväskylän pohjoispuolella, ja erot tasoittuivat. Keski- ja Pohjois-Suomessa on siten odotettavissa keskinkertainen mustikkasato heikohkosta kukinnasta huolimatta.

"Parhaimmissa havaintometsissä mustikan pölyttyminen on ollut sataprosenttista, heikoimmissa vain joka viides kukka on päässyt raakileeksi saakka. Keskimäärin hieman alle 60 prosenttia mustikankukista on pölyttynyt koko maan alueella, mikä on ihan hyvä tulos", Luken erikoistutkija Rainer Peltola sanoo tiedotteessa.

"Pölyttäjiä on siis ollut riittävästi ja ne ovat olleet aktiivisia."

Eteläisessä Suomessa mustikka kypsyy poimittavaksi Luken arvion mukaan parin viikon kuluttua.

Luken mukaan puolukan kukinta on ollut useimmissa havaintometsissä keskimääräistä runsaampaa. Sen kypsymistä saadaan odottaa syyskuulle saakka.

Ylen uutisessa arvioidaan, että myös hillasadosta on tulossa keskinkertainen.