Lukijat kalan pyyntipäivän ilmoittamisen vapaaehtoisuudesta: "Pyyntipäivä olis se tärkein tieto"

Kalan pyyntipäivää ei tarvitse enää marraskuun alusta alkaen ilmoittaa. Muutoksen taustalla on EU-lainsäädäntö

Kalan pyyntipäivän ilmoittamisen muuttuminen vapaaehtoiseksi on herättänyt keskustelua MT:n Facebook-sivulla.

"Munkkilatinaa kansalle... Ja Suomi kun on itäisemmällä aikavyöhykkeellä, niin keskieurooppalaisille meidän vastapyydetyt kalat on vissiin kaks tuntia vanhentuneita jahka siellä ehtivät siihen kellonosoittamaan mitä täällä on pyyntihetkellä... O tempores!", Hanna Vahala kommentoi.

Monet keskustelijat toivoisivat juuri pyyntipäivätietoa kalasta.

"En kannata liiallista byrokratiaa, mutta pyyntipäivä on kaikkein oleellisin asia kalakaupassa. Eikä pyyntipaikkakaan olisi pahasta tietää. Ei kaikista rutakoista saa hyvänmakuista kalaa", Iiro Teuri kirjoittaa.

Muun muassa Tuulikki Kortteinen kannattaa pyyntipäivätiedon ilmoittamista.

"Pyyntipäivä olis se tärkein tieto", hän kirjoittaa.

Kalan tietojen ilmoittamista pohditaan keskustelussa myös kilpailun näkökulmasta.

"Jos kauppias ilmoittaa pyyntipäivän ja viereinen ei, niin kummastakohan kaupasta kalan ostaisin? Oisko jopa pienoinen kilpailuvaltti kertoa se pyyntipäivä ilman että se on pakollista?", Timo Takalo pohtii.

"Kyllä varmasti kaikki vastuulliset kalastajat, kaupat ja kauppiaat ilmoittavat pyyntipäivän tuorekalasta jatkossakin. Norjalaiset vaan ei suostu ilmoittamaan lohensa "kaatopäivää", vaan ainoastaan "best before"", Pentti Matikainen toteaa.

Tomi Ravi on sitä mieltä, että myyntipäivän muuttuminen vapaaehtoiseksi tiedoksi hyödyttää osaavia myyjiä.

"Osaavat myyjät hyötyvät tästä, ketkut ja puliveivarit saavatkin poistua kuvasta. Markkinakeinohan tämä on ammattitaitoiselle yrittäjälle. Loppujen lopuksi kai nyt jokainen sen verta saa suupieliään raotettua, että voi myyjältä kysyä pyyntipäivää", hän toteaa.

Keskusteluissa sivutaan myös Suomen päätösvaltaa omiin asioihinsa.

Tässä taas nähdään, ettei Suomella ole valtaa omissa asioissa. Pyyntipäivän ilmoittaminen on se tärkein asia kalakaupassa, Merja Lehto kirjoittaa.

Eräs keskustelija pohtii myös muutoksen seurauksia.

"Kohta saa marketeista vanhaa kalaa", Timo Horttanainen kirjoittaa.

