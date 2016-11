Lukijat kimmastuivat Ylen kolumnistin ehdotuksesta lopettaa metsästys - "Luonnon monimuotoisuuden kuihtuminen enemmän kuin metsästyksen vika"

Ylen kolumnisti Kaarina Davisin mielipiteet metsästyksestä ja sen vahingollisuudesta luonnon monimuotoisuudelle saivat aikaan kommenttiryöpyn MT:n facebookissa.

Davisin kirjoitti lauantaina Ylen verkkosivuilla ilmestyneessä kolumnissaan metsästyksen olevan jäänne ajalta, jolloin luonto oli vielä monimuotoista. Tilanne on muuttunut ja aika ajanut metsästyksen ohi.

Suurin osa kommentoijista oli vakaasti sitä mieltä, että metsästystä pitää saada jatkaa. Metsästys edesauttaa riistanhoitoa ja pitää petokannat kurissa. Ilman metsästäjiä hirvi- ja peurakolareita sattuisi paljon nykyistä enemmän.

Moni kommentoija muistutti, että maaseudulla asuville metsästys on tärkeä harrastus.

"Suomessa metsästys on pääasiallisesti vastuullista toimintaa. Metsästäjät seuraavat muun muassa riistaeläinkantojen tasoja ja ilmoittavat saalismäärät yhdistyksille. Metsästystä harrastavilla on tavallisesti kunnioittavampi suhde luontoon kuin keskiverto suomalaisella", kirjoittaa Markus Mikael Rantanen.

"Suomessa metsästäjät vaalivat monimuotoisuutta ja eläinkantojen riittävyyttä", jatkaa Arto Koskinen.

Myös Lassi Paavola muistuttaa riistanhoidollisen työn olevan tärkeää ja pitävän kannat elinvoimaisena.

"Ilman metsästäjiä vieras- ja kotoperäiset pedot valtaisivat metsästysalueet ja kanalinnut ynnä muut katoaisivat eli luonto köyhtyisi", kommentoi Heino Keinotie.

"Metsästys ja metsä kaikkinensa on mielenterveyttä, lääkettä. Sinne vaan ulos ja luontoon", kannustaa Elisa Kumpula.

Monelle kommentoijalle metsästys merkitsee hyvän ruuan raaka-aineita ja riistaa pidetään todellisena luomuruokana.

"Mieluummin metsästä liha lautaselle kuin tehokasvatettua possua, jonka lyhyt elämä oli betoniseinien tuijottelua", kirjoittaa Laura Aronen.

"Parhaat ruokamuistot: hirvipaisti ja hirvenlihakastike, jäniskastike, sorsakastike. Hattua nostan kaikille metsästäjille, ei ole huono harrastus", kommentoi Sari Klassila.

"Poronhoito ja hirvenmetsästys on paikallaan, monestakin syystä", sanoo Aapi Junttura.

Hänen mielestään metsälintuja on sen sijaan niin vähän, että ne voisi jättää valokuvaajille, mutta jänistenpyynti ajoittain voi paikoitellen olla perusteltua.

Leena Männistö kertoo jakavansa Davisin huolen luonnon kaltoinkohtelusta muistuttaen, että syytä eivät ole mustavalkoisia.

"Luonnon monimuotoisuuden kuihtuminen on paljon enemmän kuin metsästyksen vika."

Maarit Kankare on kriittisempi. Hänen mielestään metsästys pitää lopettaa: "Metsästys on barbaarien toimintaa. Jos on oikeasti agressio-ongelmia, niin sienten poimiminen, terapia tai urheilu voisi rauhoittaa."

Facebook-keskustelu äityi paikoin sellaiseksi, että osa Davisin henkilönä kohdistuneista kommenteista piti poistaa.