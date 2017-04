Luonnonsuojeluliitto: kestämätön biotaloushuuma on Sipilän hallituksen pahin epäonnistuminen

Samaan aikaan, kun metsäiset elinympäristöt ja niiden lajisto voivat huonosti, Suomessa hakataan ennätysmäärä metsiä. Hallituksen pahin epäonnistuminen on kestämätön biotaloushuuma, todetaan Suomen Luonnonsuojeluliiton julkaisemassa analyysissä.

Suunnitelmien ja metsäpolitiikan taustalla on laskelma, jonka mukaan Suomen metsien kasvu on noin 105 miljoonaa kuutiota vuodessa. Tässä laskelmassa on mukana kuitenkin myös esimerkiksi luonnonsuojelualueet, joita ei voi hakata, huomautetaan liiton analyysissä.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan puuntuotantoon käytettävissä olevien metsien kasvuarvio vuodelle 2020 onkin vain noin 79 miljoonaa kuutiota. Tämä ero luvuissa johtuu paitsi edellä mainitusta pinta-alaerosta, myös skenaarion laajemmasta taustadatasta sekä siitä, että nyt suunnitellut lisähakkuut aiheuttavat tulevassa kasvussa notkahduksen.

"Jos hallituksen tavoite 80 miljoonan kuution vuosittaisista hakkuista toteutuu, Suomessa tullaan siis hakkaamaan enemmän metsiä kuin ne kasvavat."

Samaan aikaan hakkuutavoitteiden kovenemisen kanssa luonnonsuojelun rahoitus on romutettu.

Luonnonsuojeluliiton näkemyksen mukaan ylikorostunut metsien käyttö vesittää Suomen todelliset päästövähennystavoitteet, koska lisähakkuiden seurauksena metsien hiilinielu pienenee rajusti.

Liitto antaa analyysissään hallituksen puolivälin arvosanaksi 6-.

Sen mielestä yleisen edun valvontaa ympäristöasioissa murentavat luonnonsuojelun rahoituksen leikkaukset ja norminpurkutalkoot. Esimerkkinä kansalaisten ja järjestöjen toiminnan vaikeuttamisesta liitto nostaa esiin valitusmaksujen hinnankorotukset.

Valitusmaksut ovat moninkertaistuneet: maksut ovat nousseet hallinto-oikeudessa 90 eurosta 250 euroon ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 250 eurosta 500 euroon.

Näyttää myös siltä, että valituslupajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa ympäristöasioissa. Muutokset vaikeuttavat kansalaisten ja järjestöjen toimintaa.