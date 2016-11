Maailman ilmatieteen järjestö: Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä

Merenpinnan nousu, jäätiköiden kutistuminen ja lumipeitteen väheneminen kuvaavat raportin mukaan selkeästi muutosta, jonka kasvihuonekaasujen lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaa.

Hiilidioksidin keskiarvopitoisuus ilmakehässä ylitti symbolisena pidetyn 400 ppm:n rajan ensimmäistä kertaa vuonna 2015. Se tarkoittaa, että hiilidioksidia on ilmakehässä nyt enemmän kuin koskaan teollisella ajalla.

"Neljäs marraskuuta voimaan astunut Pariisin sopimus tähtää ilmaston lämpenemisen pysäyttämisen kahteen asteeseen ja tavoittelee toimenpiteitä, jolla lämpeneminen voitaisiin rajata 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. WMO:n raportti vahvistaa, että vuoden 2015 keskilämpötila rikkoi jo yhden asteen lämpenemisen rajan yhden yksittäisen vuoden osalta. Vuosi 2015 olikin mittaushistorian lämpimin yksittäinen vuosi, ja jopa tämä ennätys kuitenkin tullaan melko varmasti rikkomaan heti tänä vuonna", toteaa WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas.

Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Ari Laaksonen sanoo, että Suomen keskilämpötila on noussut viimeisten 166 vuoden aikana jo yli kaksi astetta. Keskimääräinen nousu tarkasteluajanjaksolla oli 0,14 astetta vuosikymmenessä, mikä on lähes kaksinkertainen maapallon keskiarvoon verrattuna.

WMO:n julkaisema The Global Climate 2011–2015 -raportti on myös tutkinut sitä, miten ilmastonmuutos on suoraan vaikuttanut yksittäisiin sään ääri-ilmiöihin.

Raportissa nostetaan esiin joitakin tapahtumia, joilla on ollut vakavia seurauksia, kuten Itä-Afrikan kuivuus vuosina 2010–2012, joka aiheutti arvioiden mukaan 258 000 ihmisen kuoleman. Kaakkois-Aasian tulvissa menehtyi vuonna 2011 noin 800 ihmistä ja tulvat aiheuttivat 40 miljardin dollarin taloudelliset vahingot.

Muita isoja ääri-ilmiöitä viitenä viime vuonna olivat esimerkiksi hurrikaani Sandy Yhdysvalloissa ja taifuuni Haiyan Filippiineillä sekä Intian ja Pakistanin helleaallot, jossa yli 4 100 ihmistä menehtyi.

"Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat olleet yhä selvempiä globaalissa mittakaavassa 1980-luvulta lähtien. Myös kaikenlaisten äärisääilmiöiden, kuten tulvien, ennätyssateiden ja helleaaltojen riski on kasvanut jatkuvasti", Taalas sanoo WMO:n tiedotteessa.