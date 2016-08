Maailman pohjoisin esiintymä: Mustatäplätokkoa voi yrittää nyt onkia jopa Raahen korkeudella

Metsähallituksen meribiologitiimi löysi vesikasvillisuuskartoitusten yhteydessä Raahen Lapaluodosta kymmeniä mustatäplätokkoja. Niiden koko vaihteli muutaman sentin mittaisista yli 10 sentin yksilöihin.

Kala on vieraslaji, joka on saapunut Mustaltamereltä ja Kaspianmereltä. Se on löydetty ensimmäisen kerran Itämerestä Puolasta vuonna 1990 ja Suomen rannikolta 2005. Nyt laji on levinnyt jo Kotkan itäpuolelle ja Raahen korkeudelle pohjoiseen. Kyseessä on todennäköisesti maailman pohjoisin esiintymä.

Mustatäplätokon erottaa muista suomalaisista tokoista selkäevän mustavalkoisesta täplästä. Se on aggressiivinen vieraslaji, joka helposti syrjäyttää paikallisia kalalajeja. Vahva kilpailija häätää paikalliset kalalajit koloistaan ja kilpailee ravinnosta.

Laji leviää laivojen painolastivesien mukana tai laivojen runkoon takertuneina munina ja sietää hyvin erilaisia elinolosuhteita. Ilmastonmuutoksen myötä ja vesien lämmetessä sen arvellaan voivan jatkaa levittäytymistään yhä laajemmalle.

Alkuperäisellä levinneisyysalueellaan mustatäplätokkoa pidetään arvokkaana ruokakalana. Suomessa sitä voi pyytää ainakin ongella.

Vieraslajihavaintoja voi ilmoittaa Luken sivustolle, jossa voi myös tutustua Suomeen levinneisiin lajeihin ja niiden vaikutuksiin.