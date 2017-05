Maastopalon sammutustyöt jatkuvat yhä Kangasalla

Perjantaina alkaneen maastopalon sammutustyöt jatkuvat edelleen Kangasalla Pirkanmaalla. Pelastuslaitoksen mukaan palaneen alueen koko on noin 60 hehtaaria.

Paikalla on sammutustöissä yhä kymmenkunta pelastuslaitoksen yksikköä. Lisäksi auttamassa on 23 varusmiestä.

Päivystävän palomestarin mukaan menossa ovat jälkisammutustyöt. Alueella on savuavia kantoja, jotka pitää sammuttaa käsipelillä hakkujen ja ämpäreiden kanssa. Jälkisammutuksen arvioidaan kestävän ainakin koko päivän.

Maastopaloja on tänään syttynyt myös muun muassa Pirkkalassa, jossa tuli on ilmeisesti syttynyt hakkuualueella. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että palopaikan läheisyydessä ei ole rakennuksia eikä kukaan ole loukkaantunut.

Aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu tänään monin paikoin, kertoo Ilmatieteen laitos.

Etelässä ja idässä lämpötila nousee 20 asteen tuntumaan. Pohjois-Suomessa nautitaan ylimmillään 15 asteen lämpötilasta.

Ruohikko- ja metsäpalovaroituksia on annettu useille alueille eteläisessä Suomessa. Metsäpalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan metsäpalon vaara on ilmeinen ja aiheutuu kuivuudesta. Tuulisella säällä palot leviävät nopeasti.

Ruohikkopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Ruohikkopalovaara annetaan tilanteessa, jossa edellisen vuoden kuiva ruoho voi syttyä palamaan, vaikka puusto ei vielä helposti sytykään.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä alueilla, joilla on voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroitus.