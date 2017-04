Maisemaa piristävä pelto tarjoaa myös purtavaa riistalle – Katso video!

Monimuotoisuuspeltoihin lukeutuva riistapelto on itse asiassa aikamoinen monikäyttötyökalu. Paitsi että sillä kasvatetaan ruokaa riistalle, sillä on liuta muitakin etuja.

Niistä vähäisin ei ole se, että siitä saa myös tukea.

Nyt on juuri se hetki, jolloin on viimeistään päätettävä, mitä riistapeltoon kylvää. Kevätkylvön takaraja tukiohjeiden mukaan on heti juhannuksen jälkeen 30.6.

”Vielä on hetki aikaa suunnitella ja hankkia siemenet maatalouskaupasta. Suosittelen silti, että riistapeltokin kannattaa kylvää ennen juhannusta, mikäli vain aika ja säät sen sallivat”, sanoo Riistasiemen Oy:n uusi omistaja Sebastian Sohlberg.

Hän osti yrityksen Markus Weissenbergiltä, joka on yrityksen perustaja ja kehittäjä.

Weissenberg on tiiviisti mukana tuotekehittelyssä ja seuraa innokkaasti käytännön koeviljelyjä Oriveden viiden hehtaarin koetilalla.

Kokeissa testataan erilaisia lajeja, joista kaikkia ei ole koskaan Suomessa edes viljelty.

Tavoitteena on löytää lajeille toimivimmat kylvö- ja käyttömenetelmät.

”Kyse ei ole tieteellisestä kokeilusta, vaan puhtaasti käytännöstä. Kokeilemme esimerkiksi, miten eri lajikkeet toimivat yhdessä ja käyttäytyvät pakkasten tullessa. Näin laajaa kokeilutoimintaa ei ole muualla Euroopassa”, Sohlberg sanoo.

Siemenet tuodaan etupäässä eri puolilta Eurooppaa, kaukaisimmat ovat kotoisin Uudesta-Seelannista.

Maustekasvina tunnettua kuminaa on kokeiltu myös riistaseoksissa. Suomi vie paljon kuminaa, sillä yli puolet maailman kuminansiemenistä tuotetaan Suomessa.

Riistapelto on erinomainen maisematyökalu. Sillä saa väriä ja kauneutta maisemaan. Joskus riistapelto voi olla silmänruokaa parhaimmillaan, ja sen sijoittelulla voi selkeyttää varsinaisten viljelytoimien ajoreittejä.

”Muuta tuotannollista viljelyä voi myös helpottaa houkuttelemalla metsäneläimiä ja peltolintuja haluamiinsa paikkoihin ja toisaalta myös pois sieltä, missä niiden ei toivota olevan”, monimuotoisesta maisemasta nauttiva ja metsästystä harrastava Sohlberg sanoo. Hän kertoo maisemasekoitusten suosion olevan kasvussa.

Riistapelto on hyödyksi myös monimuotoisuudelle. Kasvivalikoimaan kuuluu paljon pölyttäjiä houkuttelevia kukkijoita.

Riista- ja monimuotoisuuspellot pysyvät kasvipeitteisinä ja pitävät myös valumia kurissa, jolloin ravinteet pysyvät pellossa.

Kasvien ominaisuuksiin kannattaa pureutua. Parhaimmillaan se säästää myös työtä.

”Kaikkia ei tarvitse kylvää uudelleen joka vuosi. Saatavana on myös monivuotisia niittykasveja sisältäviä seoksia. Silti tuki voi olla 300 euroa hehtaarilta vuodessa”, Sohlberg sanoo.

Katso oheisesta videosta, miten riistasiemenseoksella kylvetty kasvusto maittaa peuroille.