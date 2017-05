Majavan turkista tehty hattu ja rukkaset siintelevät metsästäjien haaveissa

Ilomantsilaisen metsästysseuran Ilajan Erämiesten metsästysmajan tuvan toisessa päässä istui viime perjantaina joukko naisia ja toisessa päässä joukko miehiä. Kaikki olivat tulleet paikalle majavan takia: naiset metsästämään ja miehet järjestämään jahtia.

Naiset olivat ostaneet kolmipäiväisen majavajahdin täyshoidolla metsästyspalveluita välittävän verkkopalvelun Eräverkon kautta.

"Olisihan se hienoa, jos onnistuisi ampumaan majavan ja saisi siitä rukkaset tai hatun. Saalista tärkeämpää on kuitenkin viettää mukava viikonloppu metsästyksen merkeissä. Kunpa edes pääsisi näkemään majavan passissa", jahtiin osallistuvat naiset toteavat.

Ilajan Erämiehillä on pitkä kokemus kaupallisista karhujahdeista, nyt ensimmäistä kertaa kokeilussa on kaupallinen majavajahti, vain naisille. "Uuteen jahtimuotoon on mukava tutustua naisporukassa", pohtii Kirsi Launonen Säkylästä, miksi on lähtenyt Ilomantsiin jahtiin.

Launonen on harrastanut metsästystä kolme vuotta. Metsä innoitti harrastuksen pariin ja nyt harrastus on vienyt naisen mennessään. Kaupalliseen jahtiin hän osallistui ensimmäistä kertaa, hirvi- ja valkohäntäpeurajahdissa hän käy oman metsästysseuran porukan kanssa.

Kahden aamupassin ja kahden iltapassin lisäksi jahtipakettiin kuului opastustuokio jahtimuodon saloihin sekä saaliin käsittelyyn.

Naisia ei viety mihin tahansa passiin, vaan majavia oli tarkkailtu etukäteen ja eläimiä syötitetty. Naisten annettiin myös ymmärtää, että muiden kuin majavien ilmestyminen passipaikalle ei olisi aivan tavatonta. Karhut ovat jo heräilleet talviuniltaan ja susikanta on vahva. Jos ei muuta, niin kiukkuisia piisameita kannattaisi varoa.

Vaihtojahdista se alkoi, muistelee Ilajan Erämiesten entinen puheenjohtaja Reijo Sauvula. Valtionyhtiö Alkon henkilökuntaa tuli 1980-luvun lopulla karhujahtiin Ilomantsiin ja Ilomantsilaiset metsästäjät pääsivät fasaani- ja peurajahtiin etelään.

Nyt seura on ehtinyt järjestää jo monet kerrat kaupallisen karhujahdin. Vuoden 2016 jahdissa vieraat saivat kaksi karhua saaliiksi.

Jahdin järjestäminen kysyy voimavaroja noin 100 jäsenen seuralta, mutta toistaiseksi talkoolaisia on riittänyt. Talkootunteja ja kilometrejä kertyy sekä jahtien aikana että varsinkin ennen jahteja, kun metsästystä valmistellaan.

Ilajan Erämiehet sai alkunsa 1960-luvulla hirviporukan perustamisesta. Sen metsästysmaat ovat pääosin vuokramaita Tornatorilta ja valtiolta.

Jahdit myydään pakettihinnalla, joka sisältää kaikki tarpeelliset luvat. Saaduilla tuloilla seura on pystynyt muun muassa kunnostamaan metsästys­majaansa.

Jatkona vain naisille järjestetylle majavajahdille suunnitelmissa siintelee vain naisille järjestetty karhujahti, Sauvula kertoo.

Seuralla on halua kehittää kaupallisia jahtejaan. Se on mukana Joensuun seudun ja Vaara-Karjalan Leaderin rahoittamassa kaksivuotisessa Metku-eräpalveluiden kehittämishankkeessa.

Kanadan- ja euroopanmajavan metsästysaika päättyi huhtikuun viimeisenä päivänä.