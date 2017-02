Mawson kommentoi kaivinkoneuutista: Suolla toimittu täysin lupaehtojen mukaisesti

"Olemme toimineet niin kuin on sovittu ja täysin lupaehtojen mukaisesti", toteaa Mawsonin ympäristöjohtaja Noora Ahola. "Viranomaistahot ovat koko ajan olleet ajan tasalla yhtiön tutkimusten ja niitä valmistelevien töiden etenemisestä, ja joulukuussa alueella ei ole ollut yhtä ainutta kairakonetta."

"Ihmetyttää, mistä näitä juttuja nousee, kun on väitetty, että joulukuussa kairausteltan uumenista suihkusi vettä ja suolla näytti olevan öljyä", Ahola kummastelee.

Asia nousi esille, kun Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri epäili, että kaivuri on uponnut Natura-alueella ja lupaehtoja olisi rikottu, koska malminetsintää saa tehdä raskaalla kalustolla vain maan ollessa roudassa. Se epäili myös, että maassa oli öljyä.

Aholan mukaan ensimmäinen kairauslaitteisto vietiin alueelle vasta tammikuun toisella viikolla.

"Öljyvuotoa ei ole ollut. Jäiden halkeamiin nouseva turvepitoinen vesi näyttää tummilta vanoilta, mutta sillä ei ole ollut öljyn kanssa mitään tekemistä. Kiinni jääneen kaivinkoneen osalta varmistettiin monta kertaa päivässä, ettei vuotoja ole."

Kaivinkone lähti joulukuussa nostamaan palaneen lumikissan jäännöksiä ja upposi matkalla suohon Natura-alueen ulkopuolella. Lumikissan palon jälkeen paikalle oli pyydetty palokunta varmistamaan, ettei öljyvahinkoja ole.

"Mekin tarkastimme paikan useaan otteeseen, myös yrittäjä tarkasti ja kaikesta raportoitiin välittömästi lupaviranomaisille. Viranomaistahot voivat varmistaa, ettei kairakoneita ole alueella tuolloin ollut eikä myöskään öljyä", Ahola huomauttaa.

Joulukuussa yhtiö valmisteli reittipohjia, jotta kairakoneet voidaan myöhemmin talvella viedä turvallisesti Natura-alueen puolelle.

"Kaikessa on toimittu lupaehtojen mukaan. Kun sattuu onnettomuus, on ratkaistava tilanne parhaalla mahdollisella tavalla ja lisävahinkojen ehkäisemiseksi. Juuri näin yhtiö on toiminut."