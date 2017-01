Mehiläistarhaus yhä harvempien käsissä EU:ssa

Mehiläispesien määrä lisääntyy ja mehiläistarhureiden määrä vähenee EU:ssa, selviää Euroopan komission teettämästä tutkimuksesta.

EU:ssa on 15,7 miljoonaa mehiläispesää, 12 prosenttia enemmän kuin vuosina 2011–2013. Tarhureiden määrä putosi neljä prosenttia.

Suurin osa tuottajista on kuitenkin pieniä. 96 prosentilla tarhoista on alle 150 pesää. Tarhaajia on noin 600 000 ja heidän määrän odotetaan edelleen laskevan. Saksa on yksi harvoista maista, joissa tarhojen määrä ei laske.

Suomessa pesiä on noin 50 000. Mehiläishoitajain liitossa on noin 2 250 jäsentä. Päätoimisia tarhaajia on noin sata.

Tutkimuksen mukaan tuotannon taso voi tulevaisuudessa olla vaikea säilyttää, sillä tehomaatalous vähentää mehiläisille sopivia maatalousalueita.

EU on yrittänyt parantaa olosuhteita esimerkiksi rajoittamalla mehiläisille vaarallista neonikotinoidien käyttöä.

Tarhaus ei saa varsinaista maataloustukea, mutta EU rahoittaa erilaisia kansallisia tukiohjelmia 33 miljoonalla eurolla vuodessa. Tukea saa esimerkiksi mehiläisten terveyden edistämiseen. Eniten varoja käytettiin varroapunkin aiheuttamien vahinkojen torjuntaan.

EU:ssa tuotettiin 240 000 tonnia hunajaa vuonna 2014 ja 268 000 tonnia viime vuonna. Se on Kiinan jälkeen toiseksi suurin tuottaja maailmassa. Vientiin menee kahdeksan prosenttia tuotannosta.